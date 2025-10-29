Жилой квартал с образовательным комплексом построят в ЗАО по проекту КРТ

Фото: stroi.mos.ru

Жилой квартал с образовательным комплексом появится в Очаково-Матвеевском районе в рамках реорганизации территории по программе комплексного развития. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реорганизация затронет участок в 4,26 гектара. На создание современного жилого квартала общей площадью 106 тысяч квадратных метров с образовательным комплексом на 750 мест отведено пять лет, уточнил вице-мэр.

Причем в данный промежуток времени специалисты планируют благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а также обустроить локальную улично-дорожную сеть, подчеркнул Ефимов, добавив, что в результате проекта будет создано 400 новых рабочих мест.

Участок находится на Озерной улице в непосредственной близости от станции метро "Озерная" Солнцевской линии.

Как добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, площадь квартир в новых домах составит 53,5 тысячи квадратных метров, а образовательный комплекс, который займет 20 тысяч "квадратов", будет рассчитан на 500 учеников и 250 воспитанников.

"К услугам новоселов также будут расположенные рядом магазины, аптеки, кафе, баскетбольно-футбольная площадка, другая инфраструктура, а также зеленый бульвар для прогулок вдоль Озерной улицы", – отметил Овчинский.

Ранее город одобрил реализацию 11 проектов КРТ, в рамках которых построят жилье по программе реновации и соцобъекты. Работы предусматривают реорганизацию более 60 гектаров земли. Участки расположены в Гольянове, Филевском Парке, Фили-Давыдкове, Ново-Переделкине, Дмитровском, Бабушкинском, Пресненском, Даниловском районах, а также Лианозове и Нагатино-Садовниках.

