Жилой комплекс по программе реновации построили в Зюзине

Фото: stroi.mos.ru

Строительство жилого комплекса по программе реновации завершилось в столичном районе Зюзино. Общая площадь дома составляет более 20 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Жилой комплекс находится по адресу Черноморский бульвар, дом 20. В нем предусмотрены 2 секции и 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров. При этом 7 из них предназначены для маломобильных жителей.

На 1-м этаже располагаются нежилые помещения под аптеки, кофейни, салоны красоты, пункты выдачи заказов и точки оказания бытовых услуг. В подъездах специалисты сделали просторные вестибюли и функциональные помещения. Входы в дом не имеют высоких порогов, а в подъездах оборудовали тактильную плитку и грязезащитное покрытие.

Кроме того, во дворе жилого комплекса было проведено комплексное озеленение и благоустройство, в рамках которых появились детская и спортивная площадки и место для отдыха.

Новостройка расположена неподалеку от станций метро "Севастопольская" и "Каховская". Также рядом находятся прогулочные скверы, парк, школы, детские сады и объекты здравоохранения.

"Возведение объекта по программе реновации проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора, которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства. Всего состоялось 8 выездных проверок", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее порядка 8 тысяч москвичей приступили к переселению в 14 новостроек в рамках программы реновации. В частности, ключи от новых квартир получили семьи, которые уже определились с выбором в доме на Нагорной улице в районе Котловка.

Там было создано 188 квартир с улучшенной отделкой. Для маломобильных жильцов и родителей с колясками организована безбарьерная среда, есть подземный паркинг.