Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка 8 тысяч москвичей приступают к переселению в 14 новостроек в рамках программы реновации, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В частности, ключи от новых квартир получили семьи, которые уже определились с выбором в доме на Нагорной улице в районе Котловка.

"Новостройка расположена в пешей доступности от станций МЦК Верхние Котлы, метро "Нагорная" и "Нагатинская". Недалеко находятся школы, детские сады и учреждения здравоохранения, горнолыжный комплекс", – отметил мэр столицы.

Он уточнил, что в доме 188 квартир с улучшенной отделкой. Кроме того, для маломобильных жильцов и родителей с колясками организована безбарьерная среда, есть подземный паркинг.

На прилегающей к дому территории обустроены две детские площадки и пространство для отдыха. Первый этаж здания был отдан под магазины и предприятия сферы услуг.

Собянин также добавил, что комплекс подключен к индивидуальному тепловому пункту. Здесь есть автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов, позволяющая снизить затраты на коммунальные платежи.

Помимо этого, под заселение были переданы еще 13 жилых комплексов в районах Бескудниковском, Богородском, Гольяново, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Люблино, Бирюлево Западное, Нагатино-Садовники, Хорошёво-Мнёвники, Троицк, Южное Тушино и Восточное Измайлово.

Всего с начала реализации программы реновации в новые дома переехали или находятся в процессе переезда уже свыше 235 тысяч москвичей.

Ранее почти 270 семей заселились в новый дом по программе реновации в Таганском районе столицы. Новостройка располагается рядом с расселенными домами.

До этого более 850 человек заключили договоры на получение новых квартир по программе реновации в новостройке на улице Героев Панфиловцев. К осмотру жилых помещений в доме граждане приступали поэтапно. В настоящее время почти все участники программы выбрали предложенное им городом жилье.