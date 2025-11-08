Благоустройство завершено около станции столичного метро "Речной вокзал"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Благоустройство завершено возле станции метро "Речной вокзал" на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Необходимо было организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и остановочным павильонам. В зоне работ оказался участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, включая пространство около выходов из метрополитена, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты убрали под землю воздушные линии, проложили ливневую систему, расширили тротуары, обновили асфальт на проезжей части, а также сделали парковку около входа в парк "Дружба".

Кроме того, они установили 55 энергоэффективных фонарей и 8 уличных торшеров, организовали контрастное освещение на пешеходных переходах, обустроили новую остановку для общественного транспорта, еще 7 перенесли на более удобные локации.

Для оптимизации трафика на участке Фестивальной улицы ввели двустороннее движение. Рядом со станцией метро реконструировали отстойно-разворотную площадку, что позволило увеличить количества парковочных мест для автобусов. Кроме того, на прилегающей территории разбили более 3,3 тысячи квадратных метров газона, добавили в КГХ.

Ранее в Пресненском районе привели в порядок 22 улицы. Там заменили более 84 тысяч "квадратов" асфальта на проезжей части и отремонтировали почти 45 тысяч "квадратов" тротуаров. Помимо этого, обновили светофоры, поставили фонари и новые малые архитектурные формы.