Более 20 улиц благоустроили в Пресненском районе Москвы

Фото: пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили 22 улицы в Пресненском районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего было заменено свыше 84 тысяч квадратных метров проезжей части, отремонтировано почти 45 тысяч квадратных метров тротуаров. Специалисты обновили светофоры и организовали наземные переходы с контрастным освещением там, где это было необходимо. Помимо этого, были установлены фонари и новые малые архитектурные формы.

К примеру, в Спиридоньевском переулке были обновлены 2,5 тысячи квадратных метров проезжей части и более 1,8 тысячи квадратных метров тротуаров, а также 400 квадратных метров газона. Здесь же установили 12 фонарей для повышения безопасности прогулок.

На улице Гашека завершились работы на участке протяженностью свыше 530 погонных метров. Здесь также обновили проезжую часть, тротуары и газон. Помимо этого, были установлены новые опоры освещения и малые архитектурные формы.

Проекты были реализованы силами ГБУ "Автомобильные дороги" и подрядных организаций.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в Москве в рамках подготовки к зимнему сезону. Были очищены тоннели, мосты, пешеходные переходы, фонтаны, памятники, причалы и набережные.

С начала года в Москве также заменили около 4 тысяч систем водоснабжения, водоотведения и отопления в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.