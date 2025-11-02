В Москве началась разработка проекта реконструкции набережных в Мнёвниковской пойме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Разработка проектной документации реконструкции двух участков набережных в Мнёвниковской пойме началась в Москве. Работы будут выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С подрядной организацией заключен контракт на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции набережных в Мнёвниковской пойме. Проект реализуют в три этапа: сначала благоустроят восточную и западную части поймы, а также построят подземный паркинг", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Общая протяженность реконструируемых участков составит 2,5 километра. Все работы планируется завершить в 2028 году.

В восточной части набережной специалисты сделают пешеходные дорожки, ретрокиоск, причал, прогулочную зону, металлические мостки, детские и спортивные площадки, места для отдыха и выгула собак, а в западной части появятся спортивный пирс, зоны городских качелей, воркаута, игр и отдыха. Кроме того, там оборудуют детские и смотровые площадки, два амфитеатра, зеленую поляну и установят арт-объекты.

По словам главы столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, работы ограничены с севера канала "Карамышевское спрямление", с востока, юга и запада – акваторией Москвы-реки. На завершающем этапе специалисты возведут паркинг на 300 мест в районе Проектируемого проезда № 1073.

Ранее возле набережной реки Сетуни появился современный ландшафтный парк. Его построили в рамках благоустройства территории делового квартала "Сколково Парк".

Центральным элементом парка стало искусственное озеро. На площади в 9 гектаров высажено более 45 тысяч кустарников и почти 400 деревьев. Также установлены скамейки, летние веранды и оборудованы велопарковки.