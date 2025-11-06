Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве перед зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в Москве в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что промыты были тоннели, мосты, пешеходные переходы, фонтаны, памятники, причалы и набережные. Работники очистили и промыли конструктивные элементы, бетонные, стеклянные и металлические поверхности, лестничные сходы и перильные ограждения.

"Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности", – сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что мелкие детали памятников и фонтанов очищались вручную, а тоннели и мосты промывались щелочными растворами.

Он подчеркнул, что в работах были задействованы около 2,5 тысячи специалистов, а также 250 единиц специальной техники, включая автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Ранее в столице началась подготовка цветников к зимнему сезону. Специалисты приведут в порядок клумбы, проведут обрезку растений и подкормят их удобрениями. Кустовые розы будут накроют специальным материалом. Зимой цветники будет украшать разноцветная древесная щепа.

