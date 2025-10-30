Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве перед зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимнего сезона, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Работы выполнялись при температуре воздуха выше 0. Каждый объект очищали по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Монументы регулярно промываются в период с апреля по октябрь. Регламентные работы проводятся раз в месяц, а при сильных загрязнениях – каждые 2 недели.

Перед началом очистки специалисты проверяют наличие повреждений или ржавчины на объекте. После этого памятник промывается водой, а затем наносится вспененный раствор, который смывается через 10 минут. В завершение монумент насухо вытирают.

Титановые памятники очищаются нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые эффективно удаляют солевые разводы. Все средства безопасны как для окружающей среды, так и самих сооружений.

Особое внимание уделяется очистке скульптур, где много мелких деталей: каждая из них очищается вручную мягкими щетками. Для проведения работ на крупных объектах применяются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

Ранее к зиме подготовили фонтанный комплекс на Манежной площади. Рабочие очистили гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры, а также промыли скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира". Для проведения мероприятий также использовалась поливомоечная техника.