Свыше 100 тоннелей промыли в Москве перед зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты промыли более 100 транспортных тоннелей в Москве перед зимой. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Во время работы вводились временные перекрытия движения по одной крайней полосе", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что работы по промывке провели и в таких крупных тоннелях как Лефортовский, Северо-Западный, Волоколамский и Гагаринский Новокутузовского тоннельного комплекса.

Парапеты и стены инженерных сооружений были промыты при помощи аппаратов высокого давления со специальными растворами. Для того чтобы очистить стены, специалисты задействовали тоннелемоечные машины с щетками и поливочную технику. Были очищены дренажные системы, а также смотровые и сточные колодцы водосточной сети.

Отмечается, что работы проводят только при плюсовой температуре и по ночам – с 22:00 до 06:00, а также в выходные дни.

Ранее к зимнему сезону в столице промыли более 1,1 тысячи памятников. Каждый объект очищали по специальной технологии в зависимости от того, из какого материала он сделан. Перед очисткой специалисты проверяли наличие повреждений и ржавчины. Каждая мелкая деталь мылась вручную, специальными щетками.