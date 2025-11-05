Около 4 тыс инженерных систем заменено в Москве в рамках капремонта с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве с начала года заменили около 4 тысяч систем водоснабжения, водоотведения и отопления в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в Центральном округе Москвы обновлено 1 357 систем, в Северном административном округе – 658, а в Северо-Западном – 290.

В рамках капитального ремонта специалисты меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. Также замене подлежат изношенные трубопроводы, опорные конструкции, задвижки, соединительные элементы, радиаторы и конвекторы как в квартирах, так и в местах общего пользования.

"Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что за 10 лет инженерные системы были обновлены более чем в 12 тысячах столичных жилых домов. Это продлило срок их службы и обеспечило безопасную эксплуатацию.

Ранее стало известно, что в рамках программы капитального ремонта в Москве с начала года заменили более 3,5 тысячи лифтов, что составило 83% от запланированного объема. До конца года планируется оборудовать свыше 4,2 тысячи лифтов. По истечению срока службы специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. Если в подъезде несколько лифтов, то работы проводятся поочередно.

