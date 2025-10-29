Более 3,5 тыс лифтов заменено в Москве в рамках капремонта с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с начала года заменили 3,5 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, заявил заммэра Петр Бирюков.

"Это примерно 83% от запланированного объема", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ).

В текущем году планируется оборудовать свыше 4,2 тысячи лифтов, а всего за время реализации региональной программы в городе уже заменено более 50 тысяч лифтов, уточняется в публикации.

С 2018 года лифты, которые находятся на счете регионального оператора, заменяются в год окончания 25-летнего срока службы. В пресс-службе комплекса напомнили, что это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянных проверок и своевременной замены.

По истечении срока службы старое оборудование демонтируется, а на его место устанавливают новое. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы обеспечить комфорт жителям.

"Используем отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта", – резюмировали в КГХ.

Ранее стало известно, что специалисты выполнили 80% работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в Москве. В общей сложности планируется привести в порядок 679 кровель. Больше всего крыш обновят в центре, на востоке и на севере столицы.

