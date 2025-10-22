Более 50 исторических зданий отреставрированы в центре Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

За 10 лет реализации программы капремонта жилого фонда отреставрировали 54 дома, расположенных на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах и Тверском бульваре в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства, передает портал мэра и правительства Москвы.

В прошлом году такие работы прошли в доме 20, строении 4, по Тверскому бульвару – в шестиэтажном здании жилищно-строительного корпоратива работников просвещения "Первый шаг". Его возвели в 1928 году в стиле авангарда. Изначально дом имел лишь четыре этажа, но в 1941 году были надстроены еще два яруса. Сам фасад здания имеет различные эркеры, ризалиты, пояс с сухариками и венчающий карниз.

Для сохранения облика был разработан индивидуальный проект работ и подобраны отечественные материалы и технологии. Там восстановили не только фасад, выкрасив его в исторические светло-желтые и кремово-белые оттенки, но и починили балконы с входными группами, облицевали цоколь и навесили новые водосточные трубы. Также на объекте отремонтировали крышу, заменили заменили системы электроснабжения.

Кроме того, продолжается реставрация дома 13, строения 13А, на 1-й Тверской-Ямской улице. Это восьмиэтажное здание 1943 года, выстроенное в стиле советского неоклассицизма. Фасады дома имеют русты, филенки с советской символикой, "французские" балконы и массивный карниз с балюстрадой.

В основной объем работ вошли ремонт поверхности самого фасада, восстановление его руста, филенок и балюстрады. Затем специалисты окрасили стены светло-желтым и коричневым оттенками. Далее были заменены водосточные трубы, отремонтированы балконы и входные группы, цоколь, кровля, системы водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. При этом продолжаются работы в подъездах и подвальном помещении.

В текущем году также должны завершиться работы на еще одном доме на этой же улице – 11. Восьмиэтажный дом для сотрудников НКВД построили в 1940 году по проекту архитекторов Анатолия Мезьера и Лазаря Чериковера при участии Константина Иванова. Фасады дома выражены эркерами с барельефами, рустами и венчающим карнизом с модульонами.

Специалисты отремонтировали фасад и его художественные элементы, а также выкрасили стены в исторические оттенки белого. Далее была приведена в порядок цокольная часть здания, входные группы и балконы. Также рабочие обновили водосточные трубы, починили крышу, заменили системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Ранее в Москве приступили к реставрации фасадов и кровли павильона № 62 "Охрана природы", расположенного на ВДНХ.

Здание на Липовой аллее было построено в 1954 году. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. Его центральная часть состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой.

