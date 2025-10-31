Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы реализовали несколько крупных проектов благоустройства, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, в районе Фили-Давыдково привели в порядок парк "Пионерский", в котором больших работ не было с 2009 года. В парке обновлены прогулочные дорожки, вдоль которых установили лавочки, шезлонги и качели. Оборудовали сцену для проведения районных мероприятий и установили современные опоры освещения. Парк также украсили сербскими елями, мелколистными липами и казацким можжевельником.

Помимо этого, благоустроили территории у Мазиловского пруда. Для комфорта жителей отремонтировали дорожки, поставили новые светильники и удобную парковую мебель.

"Обновили и деревянную площадку-балкончик, с которой можно подкармливать уточек, ловить рыбу или просто любоваться живописным видом вокруг", – подчеркнул Собянин.

Также был приведен в порядок парк вдоль линии метро от станции "Пионерская" до улицы Пивченкова, который находится по другую сторону Мазиловской улицы. Обустроена сеть прогулочных дорожек, до метро уложен удобный настил. Была реконструирована площадка для выгула собак.

Территория у Беловежского пруда в Можайском районе тоже преобразилась. Так как это популярное место у жителей, инфраструктура из-за нагрузки выглядела "уставшей". Специалисты обновили пешеходные дорожки, установили современные опоры освещения, поставили удобные скамейки и парковые качели, обустроили зону с лежаками для отдыха у воды.

Обновили две игровые зоны для детей разных возрастов: теперь они могут покататься на каруселях, качелях-гнездах и балансирах или попрыгать на батутах. Кроме того, обновленная сцена стала отличной площадкой для проведения городских фестивалей и других культурно-досуговых мероприятий.

"У Беловежского пруда теперь раздолье поклонникам физкультуры и спорта. К их услугам – спортзал под открытым небом. Это и фитнес-станция с рукоходами, турниками, брусьями, и силовые тренажеры на все группы мышц, и отдельная зона для игры в настольный теннис", – отметил Собянин.

Мэр заявил, что реализованные проекты добавили красоты, комфорта и уюта общественным пространствам на западе Москвы.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали высаживать деревья на проспекте Академика Сахарова в центре города. В рамках благоустройства на этом участке была проложена новая трамвайная линия, которая соединила площадь Трех вокзалов с Бульварным кольцом.

Для оживленных трасс необходимо создавать буферную зону между жилой застройкой и дорогой, поэтому деревья там очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, формируют тень и прохладу в жаркие дни.

