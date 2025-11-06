Два пригородных автобусных маршрута из Москвы в Одинцово появятся с 8 ноября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Первые пригородные автобусные маршруты из Москвы в Одинцово будут запущены 8 ноября, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Автобусы будут ходить от станции метро "Крылатское" – маршрут № 1101 проследует до Барвихи, маршрут № 1290 – до Московской городской больницы № 62 в Истре. Маршруты пройдут по Рублево-Успенскому шоссе. Всего на линию выйдет 7 современных автобусов большого класса, оборудованных по высоким московским стандартам.



По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новые линии свяжут столицу с подмосковными городскими округами Одинцово и Красногорск.

"В ближайшие недели планируем запустить еще два маршрута в Одинцовский городской округ", – сказал вице-мэр.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 990. Они курсируют от улицы Академика Янгеля до станции МЦД-2 Красный Строитель. В будние дни маршрут обслуживают 2 машины.

