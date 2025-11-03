Подготовка наземного городского транспорта к зиме завершилась в столице

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичный наземный транспорт полностью готов к зиме, сообщила пресс-служба департамента транспорта города.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы закончили подготовку наземного городского транспорта к зиме. <...> Наши специалисты продолжат следить за состоянием транспорта, а также усиливать контроль в меняющихся погодных условиях", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, к перевозке пассажиров в холодное время года готовы все трамваи, автобусы и электробусы. Также специалисты завершили подготовку инновационных электросудов, чтобы поездки горожан оставались комфортными и безопасными, уточнил вице-мэр.

Всего к 1 ноября к зиме готово свыше 1,1 тысячи автобусов коммерческих перевозчиков. Эксперты проверили защиту от коррозии, фильтры и уровень охлаждающей жидкости. Вместе с тем была проведена диагностика ключевых элементов отопительной системы, включая радиаторы, вентиляторы и завесы.

В зимний период будет осуществляться постоянный мониторинг температуры в автобусах. Все водители и механики прошли необходимые инструктажи по работе в холодное время года и переоделись в зимнюю форму одежды. В каждом из четырех автопарков коммерческих перевозчиков убедились в наличии всех необходимых реагентов и запасных частей.

