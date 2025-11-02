Пилоты Московского авиацентра начали подготовку к зимнему сезону

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Московский авиационный центр начал плановую подготовку пилотов к работе в зимний период, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

"Летные экипажи, инженеры и технические специалисты приводят в готовность вертолеты, наземный транспорт и инфраструктуру для обеспечения бесперебойной работы в любых погодных условиях", – говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что подготовка включает в себя как теоретические курсы, так и практические тренировки. В сентябре и октябре пилоты, штурманы и бортмеханики, прошли обучение, сдали зачеты и отработали навыки на тренажерах.

Специалисты тренировались выполнять полеты в условиях ограниченной видимости с использованием специальных очков и имитировали различные нештатные ситуации, такие как отказ авиационных приборов, обледенение и сильная ветровая турбулентность в городской застройке.

Как подчеркнул заместитель командира летного отряда центра Вячеслав Каленов, состав учился действовать в соответствии со стандартами, чтобы быть готовым к любым непредвиденным ситуациям.

Заключительным этапом стала конференция, где детально разобрали возможные экстренные случаи и меры по их предотвращению. Специалисты разобрали вопросы, касающиеся безопасности полетов, провели анализ возможных авиационных инцидентов, а также обсудили нюансы, связанные с погодными условиями.

Как отметил командир летного отряда Алексей Диденко, допуск к зимней работе специалисты получают только после подтверждения квалификации и полной диагностики техники. Финальные тренировки по посадке в условиях снежного вихря экипажи проведут уже после первого снегопада в столице.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилась промывка более 100 транспортных тоннелей в рамках подготовки к зиме. Работы проводились в ночное время и выходные дни с применением тоннелемоечных машин, аппаратов высокого давления и поливочной техники.