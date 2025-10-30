Около 200 утиных домиков уберут на зиму с московских водоемов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Работники Мосводостока начали поднимать на берег с водоемов утиные домики. До середины ноября им предстоит убрать около 200 плавучих конструкций, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Их вернут обратно весной, чтобы деревянные конструкции могли вновь быть островками безопасности для пернатых.

Отмечается, что вес каждого домика составляет 30–50 килограммов, поэтому работа требует подготовки. Сначала конструкции перевозят на лодках, потом другие работники поднимают их на сушу и загружают в транспорт. В некоторых местах даже приходится использовать краны-манипуляторы.

Далее их отправят в районные подразделения, где специалисты проведут осмотр, проверят целостность сооружений и отремонтируют при необходимости.

Ранее в Москве началась подготовка цветников к зимнему сезону. Специалисты приведут в порядок клумбы, проведут обрезку растений и подкормят их удобрениями. Зимой цветники будет украшать разноцветная древесная щепа. Кустовые розы будут закрыты специальным материалом.

