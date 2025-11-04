В Москве запустят 100 автономных трамваев к концу 2026 года

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

В Москве будут курсировать 100 современных автономных трамваев "Львенок-Москва" к концу 2026 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Новые трамваи меняют облик города, а также обеспечивают горожан комфортным, безопасным и экологичным транспортом. Применение автономного хода обеспечит чистое небо над улицами Москвы.

"Первые в России автономные трамваи уже более полутора месяцев перевозят пассажиров по проспекту Академика Сахарова от метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала. По будням на маршруте № 90 совершается до 19 тысяч поездок", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что столичный наземный транспорт полностью готов к зиме. В частности, к перевозке пассажиров в холодное время года готовы все трамваи, автобусы и электробусы. Также специалисты завершили подготовку инновационных электросудов, чтобы поездки горожан оставались комфортными и безопасными.

Кроме того, в Москве электробусы вышли на маршрут № 990. Они будут курсировать от улицы Академика Янгеля до станции МЦД-2 Красный Строитель. В будние дни маршрут будут обслуживать 2 машины.