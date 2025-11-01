Речной маршрут Киевский – Парк "Фили" временно изменится с 5 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электросуда первого регулярного речного маршрута Киевский – Парк "Фили" с 5 по 13 ноября не будут останавливаться на причале Сити-Центральный, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"Это связано с проведением работ по очистке дна для обеспечения безопасности судоходства. Ближайший причал для посадки и высадки – Краснопресненский парк", – уточнили в ведомстве.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что маршрут Новоспасский – ЗИЛ продлят до причала Красные холмы, который расположится около Коcмодамианской набережной и сможет вмещать до 40 пассажиров. В настоящее время новый плавучий причал перевозят в Москву из судоверфи в Перми.

Кроме того, в следующем году в столицу поступят 8 новых электросудов. Таким образом, их общее количество достигнет 39.