Более 1,1 тыс жителей Восточного Измайлова приступили к переселению по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,1 тысячи жителей Восточного Измайлова из семи старых домов приступили к поэтапному переселению в новостройку по программе реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил вице-мэр, новостройка расположена на Измайловском бульваре в районе с развитой инфраструктурой. Она стала четвертым многоквартирным домом в районе, переданным под заселение.

"Для горожан на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Туда москвичи могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда. Всего по действующей программе реновации в районе Восточное Измайлово предстоит расселить жителей 53 старых домов, новые квартиры получат почти 10,6 тысячи человек", – сказал Ефимов.

Для жителей в шаговой доступности находятся различные социальные объекты, а также станция метро "Первомайская" Арбатско-Покровской линии.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что жилой комплекс состоит из восьми секций. Общая площадь 525 квартир составляет почти 31 тысячу квадратных метров.

Для комфортного переселения жителям бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу "Помощь в переезде" можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению.

Как, в свою очередь, подчеркнула руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, первыми в октябре начали выбирать квартиры в новостройке москвичи из дома 16 на 13-й Парковой улице. В середине ноября к ним присоединятся жители дома 29 на 15-й Парковой улице и дома 63/12 на Измайловском бульваре. В декабре такую возможность получат участники программы еще из трех соседних домов.

Ранее сообщалось, что почти 4,8 тысячи москвичей из 181 дома заключили договоры с городом на новое жилье по программе реновации в октябре. На северо-востоке Москвы почти 1,1 тысячи человек получили ключи от новостроек. Также значительное число зарегистрировано на северо-западе и западе столицы.