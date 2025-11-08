Почти 4,8 тысячи москвичей оформили документы на новое жилье по реновации в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 4,8 тысячи москвичей из 181 дома заключили договоры с городом на новое жилье по программе реновации в октябре. Об этом рассказала глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Примерно столько же участников программы заключили договоры на комфортные квартиры в первый месяц осени", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Наибольшее количество новых правообладателей появилось на северо-востоке Москвы, где почти 1,1 тысячи участников программы получили ключи от новостроек. Также значительное число зарегистрировано на северо-западе и западе столицы, где квартиры получили около 650 и 630 человек соответственно.

По словам Соловьевой, при переселении горожан город старается учитывать расположение старых домов. Чаще всего москвичам предлагают квартиры в новостройках, находящихся в тех же районах и недалеко от прежнего жилья. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, где переселение происходит в пределах округа.

Ранее в столичном районе Зюзино построили жилой комплекс по программе реновации общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В нем есть 2 секции и 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров, 7 из них – для маломобильных жителей. Расположен ЖК недалеко от станций метро "Севастопольская" и "Каховская".