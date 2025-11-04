Вокзал Серп и Молот в Москве соединит две линии МЦД

Новый городской вокзал Серп и Молот объединит станции МЦД-2 и МЦД-4, а также обеспечит удобные пересадки на метро, трамвай и автобусы. Это решит проблему неудобной текущей пересадки между диаметрами, которая требует длительного пути по дворам и перехода по старому железнодорожному мосту.

Вокруг вокзала благоустроят прилегающую территорию. Здесь обновят покрытие, создадут две зоны отдыха, установят скамейки и урны, проведут озеленение. Также обновят плиточное мощение у памятника Ленину и оборудуют две современные трамвайные платформы для комфортного ожидания транспорта.



