Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 15:15

Город

Вокзал Серп и Молот в Москве соединит две линии МЦД

Вокзал Серп и Молот в Москве соединит две линии МЦД

Москвичам напомнили о бесплатных тренировках в разных районах города

Более 500 блюд кухонь народов России представили на ВДНХ в Москве

Большегруз и легковушка столкнулись на севере Москве

Подготовка выставки "Город живых историй" началась на Красной площади в Москве

Флешмоб прошел в честь Дня народного единства на Северном речном вокзале в Москве

Реанемобиль скорой помощи и легковая Toyota столкнулись на Липецкой улице в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за тумана

В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить под присмотром профессиональных тренеров

Новый городской вокзал Серп и Молот объединит станции МЦД-2 и МЦД-4, а также обеспечит удобные пересадки на метро, трамвай и автобусы. Это решит проблему неудобной текущей пересадки между диаметрами, которая требует длительного пути по дворам и перехода по старому железнодорожному мосту.

Вокруг вокзала благоустроят прилегающую территорию. Здесь обновят покрытие, создадут две зоны отдыха, установят скамейки и урны, проведут озеленение. Также обновят плиточное мощение у памятника Ленину и оборудуют две современные трамвайные платформы для комфортного ожидания транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталия ШкодаМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика