24 октября, 23:00

Город

Более 700 тыс эндоскопических исследований провели в Москве за 4 года

Эндоскопический центр открылся на базе онкоцентра клинической больницы имени Юдина

За четыре года работы сети эндоскопических центров в Москве специалисты выполнили свыше 700 тысяч исследований. Пятый центр открылся на базе онкологического отделения больницы имени С. С. Юдина и оснащен современным оборудованием.

В нем созданы все условия для комфортного обследования. Ежедневно центр сможет принимать до 160 пациентов. В столице также работают детские эндоскопические отделения в трех профильных больницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария АнтроповаЕкатерина Ефимцева

