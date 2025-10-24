24 октября, 23:00Город
Более 700 тыс эндоскопических исследований провели в Москве за 4 года
За четыре года работы сети эндоскопических центров в Москве специалисты выполнили свыше 700 тысяч исследований. Пятый центр открылся на базе онкологического отделения больницы имени С. С. Юдина и оснащен современным оборудованием.
В нем созданы все условия для комфортного обследования. Ежедневно центр сможет принимать до 160 пациентов. В столице также работают детские эндоскопические отделения в трех профильных больницах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.