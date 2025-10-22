Заммэра Ракова сообщила о создании уникального цифрового архива в онкологии

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Уникальный архив цифровых патоморфологических изображений в онкологии создадут в Москве. О новом подходе к лечению рака рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение 2025".

Москва стала первым мегаполисом в мире, полностью перешедшим на цифровую патоморфологию в онкологии. Все исследования проводятся в цифровом формате: врачи анализируют высококачественные цифровые образцы, полученные в результате сканирования стекол.

"Одновременно с этим мы накапливаем огромный архив цифровых патоморфологических изображений каждый день", – сообщила Ракова.

Как отметила заммэра, инновации позволили создать систему искусственного интеллекта, которая помогает врачам, например искать метастазы в лимфоузлах. В будущем это может стать основой для усовершенствования методик диагностики и лечения рака.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве выявление онкозаболеваний на ранних стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,7% в 2024-м. Новый стандарт онкопомощи внедряется в столице с 2019 года.

