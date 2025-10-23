Цифровые сервисы "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" ввели в Москве

Новые цифровые сервисы ЕМИАС "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" ввели в Москве. Ресурсы настроены для сбора, систематизации и хранения всех важных сведений о здоровье будущих мам, наблюдающихся в центрах женского здоровья и женских консультациях.

Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, с помощью этих сервисов вся ключевая информация, связанная с диспансерным наблюдением пациенток и ведением беременности, автоматически будет собираться в одном месте.

В результате москвички смогут рассчитывать на медицинское сопровождение совершенно нового качества, а врачи смогут заранее выявлять потенциальные риски и при необходимости оперативно принимать клинические решения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.