В РФ расширят перечень бесплатных медицинских услуг для будущих мам

В России расширят перечень бесплатных медицинских услуг для будущих мам. По полису ОМС можно будет провести генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, в перечень включат неинвазивное пренатальное тестирование. Это анализ крови, который берут у беременной на ранних сроках, когда можно оценить риск хромосомных аномалий у плода.

