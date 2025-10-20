Форма поиска по сайту

20 октября, 08:00

Общество

В РФ расширят перечень бесплатных медицинских услуг для будущих мам

В России расширят перечень бесплатных медицинских услуг для будущих мам. По полису ОМС можно будет провести генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, в перечень включат неинвазивное пренатальное тестирование. Это анализ крови, который берут у беременной на ранних сроках, когда можно оценить риск хромосомных аномалий у плода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

