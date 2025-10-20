Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 07:15

Политика

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Новости мира: Израиль и ХАМАС обвинили друг-друга в срыве договоренностей

В Госдуме сообщили, что 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году

Госдума предложила ввести новую проверку на "Госуслугах" при сделках с недвижимостью

ВС РФ освободили населенный пункт Плещеевка в ДНР

Новости мира: миллионы жителей США вышли на акцию протеста против Трампа

Новости мира: Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность саммита РФ и США

Новости мира: количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек

В Госдуме напомнили о праве отказаться от участия в субботнике на работе

Российская армия освободила за неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО

Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа. В армии страны сообщили, что режим прекращения огня соблюдается. До этого израильская армия нанесла серию мощных ударов по десяткам целей. Тель-Авив заявил, что это ответ на вылазку боевиков палестинского движения ХАМАС, якобы они обстреляли противотанковыми ракетами инженерный бульдозер ЦАХАЛ в районе Рафаха.

На стадионе "Блумфилд" в столице Израиля отменили матч по дерби между местными клубами. Болельщики команд использовали дымовые шашки, для разгона фанатов понадобилась конная полиция. Сообщается о столкновениях между фанатскими группировками.

В филиппинской провинции Букиднон сошел оползень. Часть дороги Давао-Букиднон, ключевой транспортной артерии региона, обрушилась. Причиной стали ливни, вызванные тропическим штормом. Информации о пострадавших не поступало, однако метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе новых оползней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаспортпроисшествияза рубежомвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика