Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа. В армии страны сообщили, что режим прекращения огня соблюдается. До этого израильская армия нанесла серию мощных ударов по десяткам целей. Тель-Авив заявил, что это ответ на вылазку боевиков палестинского движения ХАМАС, якобы они обстреляли противотанковыми ракетами инженерный бульдозер ЦАХАЛ в районе Рафаха.



На стадионе "Блумфилд" в столице Израиля отменили матч по дерби между местными клубами. Болельщики команд использовали дымовые шашки, для разгона фанатов понадобилась конная полиция. Сообщается о столкновениях между фанатскими группировками.

В филиппинской провинции Букиднон сошел оползень. Часть дороги Давао-Букиднон, ключевой транспортной артерии региона, обрушилась. Причиной стали ливни, вызванные тропическим штормом. Информации о пострадавших не поступало, однако метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе новых оползней.

