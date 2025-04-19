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19 апреля, 06:45

Общество

В столице официанты получают в среднем 400 рублей чаевых

В столице официанты получают в среднем 400 рублей чаевых

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Москва не попала в топ-20 российских городов по уровню чаевых. Аналитики подсчитали, что в среднем в столице официанты получают чуть больше 400 рублей за обслуживание, тогда как, например, в Горно-Алтайске сумма составляет более 1400 рублей.

На щедрость влияют не только сервис и настроение, но и пол и возраст посетителей. По словам бывшего официанта, чаще чаевые оставляют мужчины старше сорока лет. Рестораторы отмечают, что больше всего чаевых получают в туристических городах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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