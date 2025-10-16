Эксперты предупредили о переплатах в квитанциях за ЖКУ

В квитанциях ЖКУ могут появляться двойные начисления, предупредили эксперты. Что важно проверять в платежных документах, чтобы не отдать лишних денег за коммунальные услуги, и куда обращаться при выявлении несоответствий, разбиралась Москва 24.

Дублирующие платежи

В квитанциях за коммунальные услуги нередко попадаются двойные начисления. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

По его словам, часто такое происходит случайно в период смены управляющей компании (УК). Дом начинает обслуживать новая организация, однако прежняя продолжает формировать платежные документы.





Дмитрий Осянин доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Это приводит к тому, что собственники получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса.

Кроме этого, автоматические дублирования начислений иногда происходят из-за технических ошибок в работе программных комплексов, уточнил Осянин.

Также он отметил, что имеют место и манипуляции УК. В том числе они могут искусственно разделять единую услугу на несколько компонентов. В таком случае, например, отдельной строкой прописываются затраты на уборку общедомовых помещений, хотя они же уже включены в общие расходы. Плюс в квитанцию иногда включают несуществующие услуги, предупредил специалист.

Квитанции под контролем

Чтобы не допустить переплат, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с Москвой 24 посоветовал сравнивать указанные в платежном документе тарифы с реально действующими в регионе. Их публикуют на онлайн-платформе "ГИС ЖКХ", а также порталах управляющих компаний и ресурсных организаций.

Кроме этого, важно сверять показания счетчиков в квитанции с теми, которые показывают приборы, уточнил специалист.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Однако важно помнить: когда счетчиков нет или истек срок их поверки, начисление может идти по нормативу, причем с повышающим коэффициентом. Он обычно составляет 1,5, но в некоторых регионах и выше. Также платить придется и тем, кто не передает показания более 3 месяцев подряд.

Формула расчета в этом случае выглядит следующим образом: количество прописанных жильцов нужно умножить на норматив потребления, затем на тариф и на повышающий коэффициент. Но при наличии акта о технической невозможности установки прибора учета такая надбавка не начисляется, отметил эксперт.

Часто, по мнению Бондаря, вопросы возникают и по начислениям за отопление. Их можно проверить по формулам.

При наличии общедомового прибора сначала определяют полный расход тепловой энергии за месяц по данным коллективного счетчика (в единицах гигакалорий, Гкал). Этот итоговый показатель делится на суммарную площадь всех обогреваемых зон дома (включая как жилые, так и коммерческие пространства, например офисы на нижних этажах). В результате получается средний расход тепла на один квадратный метр общей площади. Это значение умножается на площадь конкретной квартиры, а затем на действующий тариф – стоимость одной гигакалории, утвержденную в регионе, пояснил специалист.

Если счетчика в доме нет, применяется другая формула: норматив на квадратный метр в конкретном субъекте нужно умножить на площадь квартиры и на тариф на тепловую энергию, отметил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ В целом же, чтобы держать коммунальные платежи под контролем, рекомендую завести привычку: раз в месяц фиксировать показания с фото, хранить копии квитанций и периодически заходить в личный кабинет "ГИС ЖКХ" для сверки истории начислений.

Если в квитанции что-то не сходится, надо направить запрос в УК на предоставление расчета по формулам, подтверждение примененных тарифов и сверку за несколько месяцев. Лучше всего это сделать через приложение "Госуслуги.Дом", считает Бондарь.

"Постановление правительства РФ № 354 дает право требовать сведения о том, как посчитана плата, и просить проверку качества услуг. При выявлении ошибки исполнитель обязан скорректировать начисление. Если управляющая компания откажет в разъяснении или даст неполный ответ, ее могут оштрафовать по статье о неразмещении информации (13.19.2 КоАП РФ). В таком случае предусмотрено наказание от 5 до 10 тысяч рублей", – заключил Бондарь.

Конкретно в столичном регионе чаще всего необоснованное начисление платежей за коммунальные услуги происходит по общедомовым нуждам. Об этом Москве 24 рассказал председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.

"Бывает, что оно не соответствует реальному потреблению граждан. Это может быть вызвано как мошенничеством управляющей компании, так и использованием коммунальных ресурсов расположенными в доме магазинами, спа-салонами, фитнес-центрами и так далее", – подчеркнул эксперт.





Константин Крохин председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Самый простой способ понять, что что-то не так, – сравнить данные с прошлой квитанцией. Практика показывает, что расходы на общедомовые нужды не должны превышать 5% от общей суммы по конкретному виду услуг. В противном случае надо насторожиться.

Также управляющие компании могут добавлять в квитанции расходы на услуги, которые по факту не предоставляются, например охрану или консьержа. Это законно только в том случае, если этих работников жильцы действительно решили нанять на общем собрании, а персонал выполняет свои функции, подчеркнул эксперт.

Крохин напомнил, что при выявленных нарушениях прежде всего надо обращаться в жилищную инспекцию. Если она не действует, гражданин имеет право пожаловаться в прокуратуру. Кроме того, остается вариант обратиться в суд и требовать перерасчет по неправильно начисленной квитанции, добавил юрист.

