Юрист Русяев объяснил, как наказать соседей за неприятный запах из квартиры

Нарушение режима тишины и сильные запахи из квартиры становятся основанием для выписывания штрафов, рассказали эксперты. О чем еще важно помнить жильцам многоэтажек, чтобы не пришлось нести убытки, разбиралась Москва 24.
Плата за проблемы
Жильцы многоквартирных домов чаще всего рискуют получить штраф из-за жалоб о нарушении режима тишины, который в большинстве регионов действует с 23:00 до 07:00, а в некоторых субъектах – с 22:00. Об этом "Газете.ру" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Размер штрафа будет зависеть от региона. Например, в Москве он установлен на уровне до 2 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – до 5 тысяч. Более того, за сквернословие, агрессию или драку могут оштрафовать по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ) на сумму от 500 до 1 000 рублей. Но могут назначить и административный арест на срок до 15 суток, предупредил эксперт.
Также он рассказал, что соседи могут пожаловаться на проникающие посторонние запахи из-за плохого содержания питомцев. В этом случае оштрафуют по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ) на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Кроме этого, наказание последует и за курение в местах общего пользования. Ответственность за такое нарушение предусмотрено статьей о нарушении установленного Федеральным законом запрета курения табака (6.24 КоАП РФ) и грозит штрафом от 500 до 1 500 рублей. Самое же большое наказание в этом случае назначат, если брошенный с балкона окурок приведет к возгоранию. Виновный заплатит от 40 до 50 тысяч рублей, согласно статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ).
Действие этого закона распространится и в случае захламления мест общего пользования, отметил эксперт. Тех, кто размещает личные вещи на лестничных площадках, в коридорах и тамбурах, могут оштрафовать на 5–15 тысяч, поскольку это может мешать эвакуации при чрезвычайной ситуации и создавать угрозу возгорания.
"Кроме этого, самовольная замена радиаторов отопления, ставшая причиной залива квартиры, также будет рассмотрена судом как основание для взыскания причиненных собственнику квартиры убытков", – заключил эксперт.
Неожиданный штраф
Жителю многоквартирного дома могут назначить штраф даже за украшение балкона цветами, рассказал Москве 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Размещать горшки с внешней стороны нельзя, поскольку фасад здания является общим имуществом. Такие действия могут квалифицировать по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). При этом конкретные суммы устанавливаются на региональном уровне. Например, в Москве они способны доходить до 5 тысяч рублей, отметил эксперт.
Также необходимо знать, что, если жильцы не пустят в квартиру газовщиков для плановой проверки или обслуживания, это может повлечь за собой штраф, согласно статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (9.23 КоАП РФ).
"Его размер для граждан может достигать от 5 до 10 тысяч рублей. Но наказать могут именно за отказ, а не за отсутствие дома во время проверки", – уточнил Бондарь.
При этом юрист Илья Русяев рассказал в беседе с Москвой 24, что для наказания мало показаний жильцов – нужны доказательства.
"К примеру, если это неприятный запах, нужно установить источник и зафиксировать факт. Обычно первыми в этой ситуации вызывают представителей управляющей компании (УК). Они обязаны обеспечивать надлежащее содержание общего имущества дома, включая вентиляционные системы", – отметил эксперт.
Пока нет официальных актов, лабораторных проб и подтверждения источника, обвинить кого-либо невозможно. Но если документы оформлены надлежащим образом, именно они становятся основанием для привлечения к ответственности.
"Без материалов, составляющих доказательную базу, постановление часто удается оспорить. В таком случае суды нередко отменяют решения", – сказал Русяев.
По словам юриста, чтобы обжаловать постановление о штрафе, надо подать жалобу через тот орган или должностное лицо, которое его вынесло. Например, если его выписал участковый, обращение подают в полицию. Сделать это можно лично, по почте заказным письмом с описью вложения или через электронные сервисы – портал ГАС "Правосудие" или сайт ведомства. К жалобе прилагают копии постановления и паспорта, доводы, почему решение считают ошибочным, и просьбу отменить или изменить его. Срок на обжалование – 10 календарных дней с момента получения копии постановления, отметил эксперт.