Юрист Русяев объяснил, как наказать соседей за неприятный запах из квартиры

Нарушение режима тишины и сильные запахи из квартиры становятся основанием для выписывания штрафов, рассказали эксперты. О чем еще важно помнить жильцам многоэтажек, чтобы не пришлось нести убытки, разбиралась Москва 24.

Плата за проблемы

Жильцы многоквартирных домов чаще всего рискуют получить штраф из-за жалоб о нарушении режима тишины, который в большинстве регионов действует с 23:00 до 07:00, а в некоторых субъектах – с 22:00. Об этом "Газете.ру" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.





Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Соседи могут пожаловаться на громкую музыку, ремонтные работы, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, а также на нецензурную брань в подъезде, на балконе или в других местах общего пользования.

Размер штрафа будет зависеть от региона. Например, в Москве он установлен на уровне до 2 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – до 5 тысяч. Более того, за сквернословие, агрессию или драку могут оштрафовать по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ) на сумму от 500 до 1 000 рублей. Но могут назначить и административный арест на срок до 15 суток, предупредил эксперт.

Также он рассказал, что соседи могут пожаловаться на проникающие посторонние запахи из-за плохого содержания питомцев. В этом случае оштрафуют по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ) на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Кроме этого, наказание последует и за курение в местах общего пользования. Ответственность за такое нарушение предусмотрено статьей о нарушении установленного Федеральным законом запрета курения табака (6.24 КоАП РФ) и грозит штрафом от 500 до 1 500 рублей. Самое же большое наказание в этом случае назначат, если брошенный с балкона окурок приведет к возгоранию. Виновный заплатит от 40 до 50 тысяч рублей, согласно статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ).

Действие этого закона распространится и в случае захламления мест общего пользования, отметил эксперт. Тех, кто размещает личные вещи на лестничных площадках, в коридорах и тамбурах, могут оштрафовать на 5–15 тысяч, поскольку это может мешать эвакуации при чрезвычайной ситуации и создавать угрозу возгорания.

"Кроме этого, самовольная замена радиаторов отопления, ставшая причиной залива квартиры, также будет рассмотрена судом как основание для взыскания причиненных собственнику квартиры убытков", – заключил эксперт.

Неожиданный штраф

Жителю многоквартирного дома могут назначить штраф даже за украшение балкона цветами, рассказал Москве 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Размещать горшки с внешней стороны нельзя, поскольку фасад здания является общим имуществом. Такие действия могут квалифицировать по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). При этом конкретные суммы устанавливаются на региональном уровне. Например, в Москве они способны доходить до 5 тысяч рублей, отметил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Также важно помнить, что ответственность за исправную работу пожарной сигнализации в квартире лежит на собственнике. Если инспектор МЧС обнаружит, например, после жалобы управляющей компании, что она неисправна или отключена, по статье о нарушении требований пожарной безопасности возможен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Также необходимо знать, что, если жильцы не пустят в квартиру газовщиков для плановой проверки или обслуживания, это может повлечь за собой штраф, согласно статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (9.23 КоАП РФ).

"Его размер для граждан может достигать от 5 до 10 тысяч рублей. Но наказать могут именно за отказ, а не за отсутствие дома во время проверки", – уточнил Бондарь.

При этом юрист Илья Русяев рассказал в беседе с Москвой 24, что для наказания мало показаний жильцов – нужны доказательства.

"К примеру, если это неприятный запах, нужно установить источник и зафиксировать факт. Обычно первыми в этой ситуации вызывают представителей управляющей компании (УК). Они обязаны обеспечивать надлежащее содержание общего имущества дома, включая вентиляционные системы", – отметил эксперт.





Илья Русяев юрист Сотрудники УК составляют акт, осматривают помещение и фиксируют обстоятельства. Если запах действительно идет из квартиры, где, например, хранят мусор или готовят с нарушением санитарных норм, материалы можно направить в Роспотребнадзор. Там по заявлению проводят санитарную проверку: замеры воздуха, осмотр помещения, лабораторные исследования. По итогам составляют акт и экспертное заключение, которое может стать доказательством в суде или при вынесении постановления.

Пока нет официальных актов, лабораторных проб и подтверждения источника, обвинить кого-либо невозможно. Но если документы оформлены надлежащим образом, именно они становятся основанием для привлечения к ответственности.

"Без материалов, составляющих доказательную базу, постановление часто удается оспорить. В таком случае суды нередко отменяют решения", – сказал Русяев.

По словам юриста, чтобы обжаловать постановление о штрафе, надо подать жалобу через тот орган или должностное лицо, которое его вынесло. Например, если его выписал участковый, обращение подают в полицию. Сделать это можно лично, по почте заказным письмом с описью вложения или через электронные сервисы – портал ГАС "Правосудие" или сайт ведомства. К жалобе прилагают копии постановления и паспорта, доводы, почему решение считают ошибочным, и просьбу отменить или изменить его. Срок на обжалование – 10 календарных дней с момента получения копии постановления, отметил эксперт.

