Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 20:30

Общество
Главная / Истории /

Юрист Русяев объяснил, как наказать соседей за неприятный запах из квартиры

Из жителя в нарушители: за что можно получить штраф в многоквартирном доме

Нарушение режима тишины и сильные запахи из квартиры становятся основанием для выписывания штрафов, рассказали эксперты. О чем еще важно помнить жильцам многоэтажек, чтобы не пришлось нести убытки, разбиралась Москва 24.

Плата за проблемы

Фото: depositphotos/potatushkina.gmail.com

Жильцы многоквартирных домов чаще всего рискуют получить штраф из-за жалоб о нарушении режима тишины, который в большинстве регионов действует с 23:00 до 07:00, а в некоторых субъектах – с 22:00. Об этом "Газете.ру" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Соседи могут пожаловаться на громкую музыку, ремонтные работы, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, а также на нецензурную брань в подъезде, на балконе или в других местах общего пользования.
Вадим Виноградов
декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор

Размер штрафа будет зависеть от региона. Например, в Москве он установлен на уровне до 2 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – до 5 тысяч. Более того, за сквернословие, агрессию или драку могут оштрафовать по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ) на сумму от 500 до 1 000 рублей. Но могут назначить и административный арест на срок до 15 суток, предупредил эксперт.

Также он рассказал, что соседи могут пожаловаться на проникающие посторонние запахи из-за плохого содержания питомцев. В этом случае оштрафуют по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ) на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Кроме этого, наказание последует и за курение в местах общего пользования. Ответственность за такое нарушение предусмотрено статьей о нарушении установленного Федеральным законом запрета курения табака (6.24 КоАП РФ) и грозит штрафом от 500 до 1 500 рублей. Самое же большое наказание в этом случае назначат, если брошенный с балкона окурок приведет к возгоранию. Виновный заплатит от 40 до 50 тысяч рублей, согласно статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ).

Действие этого закона распространится и в случае захламления мест общего пользования, отметил эксперт. Тех, кто размещает личные вещи на лестничных площадках, в коридорах и тамбурах, могут оштрафовать на 5–15 тысяч, поскольку это может мешать эвакуации при чрезвычайной ситуации и создавать угрозу возгорания.

"Кроме этого, самовольная замена радиаторов отопления, ставшая причиной залива квартиры, также будет рассмотрена судом как основание для взыскания причиненных собственнику квартиры убытков", – заключил эксперт.

Неожиданный штраф

Фото: 123RF/buraratn

Жителю многоквартирного дома могут назначить штраф даже за украшение балкона цветами, рассказал Москве 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Размещать горшки с внешней стороны нельзя, поскольку фасад здания является общим имуществом. Такие действия могут квалифицировать по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). При этом конкретные суммы устанавливаются на региональном уровне. Например, в Москве они способны доходить до 5 тысяч рублей, отметил эксперт.

Также важно помнить, что ответственность за исправную работу пожарной сигнализации в квартире лежит на собственнике. Если инспектор МЧС обнаружит, например, после жалобы управляющей компании, что она неисправна или отключена, по статье о нарушении требований пожарной безопасности возможен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. 
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Также необходимо знать, что, если жильцы не пустят в квартиру газовщиков для плановой проверки или обслуживания, это может повлечь за собой штраф, согласно статье о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (9.23 КоАП РФ).

"Его размер для граждан может достигать от 5 до 10 тысяч рублей. Но наказать могут именно за отказ, а не за отсутствие дома во время проверки", – уточнил Бондарь.

При этом юрист Илья Русяев рассказал в беседе с Москвой 24, что для наказания мало показаний жильцов – нужны доказательства.

"К примеру, если это неприятный запах, нужно установить источник и зафиксировать факт. Обычно первыми в этой ситуации вызывают представителей управляющей компании (УК). Они обязаны обеспечивать надлежащее содержание общего имущества дома, включая вентиляционные системы", – отметил эксперт.

Сотрудники УК составляют акт, осматривают помещение и фиксируют обстоятельства. Если запах действительно идет из квартиры, где, например, хранят мусор или готовят с нарушением санитарных норм, материалы можно направить в Роспотребнадзор. Там по заявлению проводят санитарную проверку: замеры воздуха, осмотр помещения, лабораторные исследования. По итогам составляют акт и экспертное заключение, которое может стать доказательством в суде или при вынесении постановления. 
Илья Русяев
юрист

Пока нет официальных актов, лабораторных проб и подтверждения источника, обвинить кого-либо невозможно. Но если документы оформлены надлежащим образом, именно они становятся основанием для привлечения к ответственности. 

"Без материалов, составляющих доказательную базу, постановление часто удается оспорить. В таком случае суды нередко отменяют решения", – сказал Русяев.

По словам юриста, чтобы обжаловать постановление о штрафе, надо подать жалобу через тот орган или должностное лицо, которое его вынесло. Например, если его выписал участковый, обращение подают в полицию. Сделать это можно лично, по почте заказным письмом с описью вложения или через электронные сервисы – портал ГАС "Правосудие" или сайт ведомства. К жалобе прилагают копии постановления и паспорта, доводы, почему решение считают ошибочным, и просьбу отменить или изменить его. Срок на обжалование – 10 календарных дней с момента получения копии постановления, отметил эксперт.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоЖКХистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика