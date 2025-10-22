Созданная в Москве система компьютерного зрения внедрена в 74 регионах РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Систему компьютерного зрения "МосМедИИ", разработанную в Москве, уже внедрили в 74 региона России, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на IV Нацконгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

По словам вице-мэра, "МосМедИИ" была создана по поручению Владимира Путина и при поддержке главы Минздрава Михаила Мурашко. Всего с помощью искусственного интеллекта проанализировано более 20 миллионов цифровых изображений. По итогам этого года только 35% снимков от общего объема являются московскими, остальные – региональные.

Ракова отметила, что новая система не только ускоряет и упрощает описание исследований, но и снижает их стоимость. Это делает диагностику более доступной для россиян.

Также Ракова анонсировала создание в столице уникального архива цифровых патоморфологических изображений в онкологии. Она уточнила, что Москва стала первым мегаполисом мира, который полностью перешел на цифровую патоморфологию в области лечения рака. Все исследования проводятся в электронном формате.