Собянин: развитие санавиации расширило возможности оказания экстренной медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Развитие санитарной авиации Московского авиационного центра расширило возможности оказания экстренной медпомощи. Она спасает жизни уже 17 лет, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.



"Оказание медицинской помощи начинается прямо в воздухе. Санитарный вертолет оборудован на уровне реанимационной палаты современного стационара. Врачи могут проводить дефибрилляцию уже во время полета, так как у вертолетов уникальный диэлектрический пол, который нейтрализует заряды тока от прибора", – написал он.



При этом, как отметил мэр столицы, на борту могут быть сразу два тяжелых пациента, каждый из которых получит медпомощь в полном объеме.

Собянин рассказал, что в настоящее время специальные площадки для посадки и взлета вертолетов располагаются при девяти больницах. Еще одна находится на МКАД, а также 21 посадочное место – в ТиНАО.

Он добавил, что авиамедицинские бригады много раз спасали людей в крупных происшествиях, демонстрируя высокий уровень профессионализма. С начала года они эвакуировали около 200 пациентов.



В 2024 году Московская санитарная авиация спасла 319 пациентов, включая 43 случая с детьми. Это стало возможным благодаря слаженной работе авиамедицинских бригад, современному оборудованию и уникальной инфраструктуре столицы.

На борту каждого вертолета есть аппарат ИВЛ, многофункциональные мониторы, портативные УЗИ-аппараты и автоматические системы для сердечно-легочной реанимации.