Столичная "Система 112" приняла почти 4 млн вызовов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 3,9 миллиона вызовов приняла столичная "Система 112" с начала года. Такой показатель практически соответствует прошлому году, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время "Система 112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. <…> Она востребована жителями", – цитирует его телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Половина горожан звонила по поводу оповещения экстренных служб, остальные звонки поступали по справочно-консультационным вопросам.

Ежедневно на дежурство выходят 125 специалистов, а прием и обработка поступающих сообщений полностью автоматизированны.

"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. <…> Обратиться за помощью можно, не только позвонив на номер 112, но и отправив на него СМС", – указал Бирюков.

"Система 112" работает более чем с 200 экстренными оперативными, аварийно-восстановительными и дежурно-диспетчерскими службами города и аналогичными системами 112 Московской и Калужской областей.

Также она взаимодействует со всеми операторами связи, абоненты которых могут звонить на номер 112 с мобильных телефонов напрямую и отправлять СМС.

"Операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" 309 раз выезжали на вызовы для помощи пострадавшим на столичных дорогах. Всего в городе работают 6 аварийно-спасательных постов. Они располагаются около станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево" и "Строгино".

