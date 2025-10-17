Собянин: в 2026–2028 годах вырастут темпы строительства новых медучреждений

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В ближайшие три года в Москве планируется возвести 52 медицинских учреждения, включая "больницы будущего". При этом темпы строительства медицинской инфраструктуры в предыдущие годы будут превышены в 1,3 раза, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что на развитие столичного здравоохранения в бюджете 2026 года выделят 615 миллиардов рублей. Эти средства направят на реконструкцию больниц, строительство новых медучреждений и внедрение инновационных технологий.

Мэр отметил, что продолжится и реконструкция корпусов ГКБ имени В. В. Вересаева, ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, ГКБ № 15 О. М. Филатова, Морозовской ДГКБ и ряда других лечебных учреждений.

Также выделенные средства направят на:



совершенствование клиентских путей для лечения онкологических, гематологических и нефрологических заболеваний;

создание центров женского здоровья;

реализацию программы по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой";

оказание высокотехнологичной медпомощи по всем профилям;

развитие инновационных методов лечения: роботизированные операции, трансплантации костного мозга, эндопротезирование;

цифровизация здравоохранения с внедрением ИИ как базовой технологии;

обеспечение москвичей бесплатными и льготными лекарствами;

увеличение производство лекарств и медицинских изделий в столице.

По словам Собянина, это обеспечит постоянный рост доступности и качества столичной медпомощи.

Ранее сообщалось, что в 2027 году специалисты должны завершить строительство нового многопрофильного комплекса Московского научно-исследовательского центра "Больница 52". По словам мэра, материально-техническая база учреждения устарела, а корпуса были построены 50 лет назад и уже не соответствуют современным требованиям.