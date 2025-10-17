Годовалой девочке удалили редкое сосудистое образование в клинике Рошаля

В клинике доктора Рошаля в Москве годовалой девочке удалили редкое сосудистое образование во рту, которое активно росло с самого рождения и вызывало кровотечения. Об уникальной операции рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, врачи использовали высокоточный лазер. Методика, разработанная московскими медиками, позволила избежать осложнений и инфекций, а также сократить время восстановления ребенка. Уже на шестые сутки девочку выписали домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.