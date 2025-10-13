"Новости дня": пациентку московской больницы прооперировали с помощью робота с ИИ

Пациентку ГКБ № 31 имени академика Савельевой прооперировали с помощью робота с искусственным интеллектом. Врачи использовали роботизированную систему, которая создает 3D-модель кости и помогает точно установить протез. Благодаря этому пациентка встала на ноги в день операции.

Такую помощь можно получить по полису ОМС более чем в 30 медучреждениях Москвы. За первые шесть месяцев этого года проведено почти 60 тысяч высокотехнологичных операций.

Подробнее – в программе "Новости дня".