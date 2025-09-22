Вакцинацию от ВПЧ могут включить в календарь прививок

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо внести в национальный календарь прививок, заявила Life.ru депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина.

В настоящее время данная процедура доступна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в отдельных регионах, где действуют специальные программы.

"В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ", – высказала мнение парламентарий.

Она отметила, что вакцинация наиболее эффективна для девочек в возрасте 11–12 лет, до начала половой жизни. Она снижает риск заражения и развития онкологии.

По словам Дрожжиной, она сама не получила прививку, будучи подростком, так как тогда о ней почти не говорилось. При этом депутат намерена вакцинировать дочь, когда та подрастет. Отказываться от возможности обезопасить себя и близких она назвала странным.

Прививка может быть полезна и взрослым в возрасте до 45 лет, снижая риск заражения новыми типами вируса и вероятность рецидивов, добавила собеседница издания.

