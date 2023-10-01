Врач назвала четыре жизненно важные прививки для детей

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Вакцинация может уберечь детей от многих опасных и даже смертельно опасных болезней. В связи с этим, помимо обязательных прививок из Национального календаря, крайне важно пройти еще несколько вакцинаций. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на врача-педиатра высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулину.

В первую очередь специалист выделила прививку от менингита – вакцина "Менактра". По словам врача, в России по-прежнему заражаются менингитом, в том числе и в Москве. Эта инфекция передается воздушно-капельным путем, имеет вспышечный характер и может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности.

Данную прививку рекомендуется сделать детям, которые посещают образовательные учреждения, различные кружки и секции, а также тем, кто часто ездит в общественном транспорте. Сайфулина напомнила, что прививка от менингита делается однократно на всю жизнь.

Также необходимо обезопасить ребенка от клещевого энцефалита – вакцина "Клещ-Э-Вак". Эксперт подчеркнула, что клещевой энцефалит – это очень грозное заболевание, которое также может приводить к инвалидности. Необходимо привить ребенка от этого заболевания, особенно если его планируют отправить в детский лагерь во время летних каникул.

Еще одной опасной инфекцией представляется ротавирусная инфекция. Против нее прививают вакциной "РотаТек". По словам Сайфулиной, чем младше ребенок, тем опаснее для него заражение этой инфекцией.

Помимо этого, детей рекомендуется обезопасить и от вируса папилломы человека при помощи вакцины "Гардасил". Прививку советуют проводить в подростковом возрасте, так как заболевание данным вирусом человека после 20 лет крайне снижает иммунитет, а впоследствии может провоцировать рак шейки матки, вульвы и влагалища у женщин, и рак полового члена у мужчин.

Ранее сообщалось, что прививку детей от коронавируса в России приостановили из-за запуска Минздравом третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19.

11 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России начинается кампания по вакцинации против гриппа. Как ожидается, подъем заболеваемости произойдет в ноябре – декабре текущего года, его интенсивность будет средней.

В России приостановили вакцинацию детей от COVID-19