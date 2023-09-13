Россиянам ответили на основные вопросы о вакцинации против гриппа

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В России стартовала прививочная кампания против гриппа. О том, где привиться, и на другие распространенные вопросы о вакцинации ответили эксперты, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Сделать прививку от гриппа можно в любом медучреждении, причем бесплатно, поскольку она входит в национальный календарь профилактических прививок. Все, что потребуется, – показать паспорт и подписать согласие на вакцинацию.

"Специальная подготовка к прививке от гриппа не требуется. Главное – чтобы человек на момент вакцинации не был болен", – уточнил профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко.

После процедуры иммунитет к вирусу формируется обычно в течение трех недель. А поскольку подъем заболеваемости начинается на рубеже ноября и декабря, прививаться следует не позже октября. Наиболее эффективными считаются трехвалентные вакцины, так как они защищают сразу от четырех штаммов гриппа.

Тем не менее заболеть гриппом можно даже после вакцинации. Как отмечают эксперты, прививка не защищает на 100% от заражения, но зато защищает от осложнений. В связи с этим привиться следует прежде всего детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

С 11 сентября в России началась кампания по вакцинации граждан от гриппа. Роспотребнадзор ожидает средний подъем заболеваемости в ноябре – декабре текущего года. Согласно июльской рекомендации ведомства, этой осенью необходимо обеспечить вакцинацию по меньшей мере 60% россиян.



Роспотребнадзор начал в РФ кампанию по вакцинации против гриппа