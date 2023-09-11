Иммунолог рекомендовал перед профилактикой гриппа вылечить хронические заболевания

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Чтобы человек мог избежать сезонного гриппа, ему необходимо вакцинироваться, вылечить имеющиеся хронические заболевания и постоянно укреплять иммунитет, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Об этом сообщает телеканал "360".

Врач отметил, что строить прогнозы касаемо распространения гриппа в РФ можно с такой же степенью вероятности, как и погоду, а сам подъем заболеваемости среди граждан зависит от различных факторов. Чаще всего именно осенью многие инфекции начинают распространяться среди населения намного быстрее.

"В сентябре инфекционистам некогда скучать, потому что народ съезжается из разных мест отдыха. Они привозят с собой новые микробы из этих мест, потом дети приходят в школу, приносят с собой эти новые микробы туда. Там они в классах обмениваются и приносят домой уже те, которые получили взамен своих", – добавил он.

По словам Жемчугова, преимущественно осенью наблюдается рост заболеваемости не ОРВИ, а кишечными инфекциями или кишечным гриппом. Последний оказывает влияние не только на ухо, горло и нос, но и на кишечник с желудком.

Однако дать более точный прогноз по поводу распространения обычного гриппа пока что сложно, отметил врач.

Для профилактики от заболеваний Жемчугов посоветовал россиянам отправиться на вакцинацию, особенно это касается тех, кто ранее не делал прививки.

"Потому что грипп сейчас, я считаю, представляет собой наиболее тяжелое заболевание из осенних, включая коронавирус", – подчеркнул он.

Он добавил, что в мире также существует живая вакцина в виде обновленного варианта коронавируса, которая по своему действию напоминает вакцинацию, так как заболевание переносится гражданами в легкой форме.

Кишечный грипп прекратит распространяться среди населения достаточно скоро, так как в РФ хорошие условия с водой и канализацией, сказал Жемчугов. Однако останется обычный грипп, относящийся к простудным заболеваниям.

Также в рамках профилактики он посоветовал гражданам подбирать одежду по погоде и принимать контрастный душ, вылечить хронические заболевания, снижающие иммунитет. Для того чтобы справиться с последним, врач не рекомендует принимать БАДы или другие специальные препараты.

"Я всем советую предпочитать природные, а не таблеточные витамины, потому что они не только эффективнее, но еще и вкуснее. Положительные эмоции тоже имеют значение в создании прочного иммунитета. Гораздо приятнее съесть бутерброд с красной рыбкой, чем глотать омега-3 или рыбий жир", – заключил эксперт.

Ранее эпидемиолог Раффик Айвазян заявлял, что противопоказанием для прививки от гриппа может стать острое заболевание или гиперчувствительность к составляющим вакцины, при этом беременность и лактация не относятся к противопоказаниям для вакцинации.

По его словам, также серьезными явлениями становятся стерильный или инфекционный абсцесс в месте вакцинации, который прогрессирует с отсрочкой около недели, лихорадка с температурой более 40 градусов, фебрильные судороги, неврит плечевого нерва и анафилактический шок.



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