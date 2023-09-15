Врач рассказала об опасных последствиях ротавируса для детей

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Ротавирусная инфекция появляется не один раз, однако в тяжелой форме она возникает только 1–2 раза. У детей при ротавирусе может наступить обезвоживание, что приводит к поражению сердца, почек и судорогам, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Сусанну Харит.

"Именно для детей и предложена вакцинация. Детям с 6-недельного возраста и до 8 месяцев три раза проводят прививку, после чего они если и заболеют, то легко, обойдется дело без больниц и капельниц", – отметила она.

Специалист подчеркнула, что пик инфекции приходится на весенне-летний период.

"Во время пандемии, когда лучше соблюдались меры санитарно-гигиенические, меры дистанцирования, распространенность многих инфекций уменьшилась, сейчас они как бы "наверстывают" упущенное, переболевают те, кто не болел ротавирусной инфекцией за годы пандемии", – объяснила эксперт.

По словам врача, ротавирус передается фекально-оральным путем.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление белковых продуктов, некоторых овощей и приправ позволит защитить организм от простудных заболеваний осенью. Специалист порекомендовала употреблять в пищу облепиху, тыкву, морковь, согревающие напитки, имбирь, травы, перец, хрен, горчицу и чеснок. Также она посоветовала соблюдать водный баланс.

До этого врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что родители обязаны позаботиться, чтобы с момента рождения ребенок получил все прививки, прописанные в национальном календаре и одобренные Минздравом РФ. Самой популярной, по словам эксперта, является прививка БЦЖ, защищающая новорожденного от туберкулеза.

"Доктор 24": врач рассказала, для чего нужна ревакцинация