Минздрав РФ разрешил исследования обновленной вакцины "Спутник Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России разрешили проведение клинических исследований обновленной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Соответствующее решение приняли в Минздраве РФ. Об этом свидетельствуют данные госреестра лекарственных средств (ГРЛС).

Планируется, что в исследованиях будут задействованы 100 добровольцев. Их завершат к 31 декабря следующего года.

"Цель исследования: показать безопасность и иммуногенность вакцины "Спутник Лайт" с измененным антигенным составом", – отмечается в материале.

Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в РФ. Как отметили в ведомстве, инфекция приобретает сезонный характер. Там также объяснили, что традиционное ухудшение эпидемиологической ситуации в конце лета – начале осени вызвано массовым возвращением взрослых из отпусков и выходом детей с каникул.

Весной в России зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции для детей 6–11 лет. Отмечается, что препарат имеет определенные противопоказания. В частности, прививку не стоит делать тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов.



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