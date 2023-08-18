Новая волна COVID-19 в России будет несильно заметна для граждан – вирусолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Осенью в России не исключено появление новой волны коронавируса. Об этом Москве 24 рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире с 17 июля по 13 августа. Отмечается, что инфекцией заразились свыше 1,4 миллиона человек. Это на 63% больше в сравнении с предыдущим 28-дневным периодом.





Александр Чепурнов профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Волна коронавируса будет в России осенью. Не только в мире, но и у нас она приходит с частотой примерно раз в пять месяцев. И пока такая стабильность сохраняется.

Однако волна заболеваемости будет несильно заметна для обычных граждан и даже специалистов, поскольку за медицинской помощью при заражении обращаются все меньше людей, подчеркнул Чепурнов. Дело в том, что большинство переносят инфекцию в легкой форме, пояснил специалист.

"Волна будет не тяжелая. Она все больше и больше станет маскироваться возбудителями, которые мы уже давно привыкли называть ОРВИ или ОРЗ", – заключил вирусолог.

Ранее сообщалось, что в Дании был обнаружен новый вариант коронавируса, который получил название ВА.Х. На фоне этого специалисты из Великобритании допустили введение очередных ограничительных мер. Вместе с тем в России случаев заражения новой мутацией не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.

