13:10Общество
Мурашко сообщил о начале поставок вакцин от гриппа в августе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отечественная система здравоохранения начала готовиться к сезону заболеваемости гриппом. Поставка вакцин стартует в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
"Контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества и начинают поставляться в августе. Все разнарядки на поставку уже даны, и первые – это северные регионы", – отметил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство ежегодно готовится к подъему заболеваемости гриппом в РФ, прививочная кампания стартует в сентябре.
По ее словам, лаборатории для диагностики вирусного заболевания уже готовы к работе. Она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что такая мера профилактики является наиболее эффективной.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что в этом году в осенний период планируют привить от гриппа до 60% россиян.
Кроме того, 75% граждан, находящихся в группе риска, должны отправиться на вакцинацию от гриппа согласно национальному календарю.
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