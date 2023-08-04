Мурашко сообщил о начале поставок вакцин от гриппа в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отечественная система здравоохранения начала готовиться к сезону заболеваемости гриппом. Поставка вакцин стартует в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"Контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества и начинают поставляться в августе. Все разнарядки на поставку уже даны, и первые – это северные регионы", – отметил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство ежегодно готовится к подъему заболеваемости гриппом в РФ, прививочная кампания стартует в сентябре.

По ее словам, лаборатории для диагностики вирусного заболевания уже готовы к работе. Она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что такая мера профилактики является наиболее эффективной.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в этом году в осенний период планируют привить от гриппа до 60% россиян.

Кроме того, 75% граждан, находящихся в группе риска, должны отправиться на вакцинацию от гриппа согласно национальному календарю.



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