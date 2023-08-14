Врач объяснил, почему ноги могут менять цвет после COVID-19

Из-за длительного COVID-19 цвет ног в положении стоя может меняться с привычного на багровый, выяснили британские ученые. Разбираемся, кто подвержен таким последствиям после перенесенной инфекции и как их избежать.

Оттенки ног

Ученые из британского Университета Лидса пришли к выводу, что из-за COVID-19 цвет ног в положении стоя может меняться с обычного на бордовый.

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, приведен пример 33-летнего мужчины с подобной проблемой. Ранее ему поставили диагноз "долгий COVID" и синдром постуральной ортостатической тахикардии. Это нарушение работы вегетативной нервной системы, характеризующееся увеличением частоты сердечных сокращений в вертикальном положении тела.



По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно у 10–20% перенесших заболевание возникают долгосрочные и среднесрочные последствия. Их называют "долгий COVID", или "состояние после COVID-19". При этом большинство переболевших полностью выздоравливают.





из статьи в журнале Lancet Мужчина направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя. По его словам, ноги постепенно тяжелеют, зудят и темнеют.

Однако, когда пациент ложился, цвет кожи возвращался в прежнее состояние, подчеркнули авторы исследования. Синдром специалисты объяснили длительным течением коронавируса и скоплением венозной крови. В публикации отмечается, что ученые находят все больше фактов, доказывающих связь между этими проблемами.

Врачи порекомендовали пациенту увеличить потребление воды и есть больше соли, а также делать упражнения для укрепления мышц.

Быть на стороже

Поражение автономной нервной и сердечно-сосудистой систем не редкость для постковида. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"У пациента из исследования автономная нервная система недостаточно тонизирует вены, особенно мелкие. В результате увеличивается скопление венозной крови и затрудняется ее отток, из-за чего и меняется цвет ног", – объяснил эксперт.





Николай Крючков врач-иммунолог Нарушение работы автономной нервной системы всегда стояло в перечне постковидных проявлений. Изменение цвета нижних конечностей – одно из них. Такие процессы всегда носят постепенный характер, это не появляется вдруг. Значит, это состояние усилилось.

По словам врача, история мужчины, которого привели в пример британские ученые, является звоночком.

"Такие случаи надо накапливать, проводить исследования. Нельзя сразу сказать, что это будет типично для многих, но такое тоже бывает", – уточнил он.

Тем, кто переболел коронавирусом, следует внимательнее следить за своим здоровьем. Это поможет избежать серьезных поражений и нарушений, указал Крючков.

"Обратиться к врачу необходимо, если нет энергии, в голове туман, сложно сосредоточиться, преследуют головные боли, головокружения, есть потемнение в глазах, предобморочное состояние. Все это характерно для нарушений работы автономной нервной системы", – сказал иммунолог.

Сюда же специалист отнес резкие боли в разных частях тела, одышку, тревогу и панические атаки. В истории с поменявшими цвет ногами, по мнению врача, необходима физическая нагрузка. Она сжимает сосуды и поддерживает их тонус, объяснил Крючков. К тому же любая нагрузка, особенно кардио, помогает проще перенести последствия болезни, заключил врач.