ВОЗ заявила о стремительном распространении нового варианта "Омикрон"-штамма в мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила быстрое распространение нового варианта EG.5 "Омикрон"-штамма COVID-19. Об этом организация сообщила на своем сайте.

"Впервые сообщения о EG.5 поступили 17 февраля 2023 года, а 19 июля 2023 года он был обозначен как вариант, находящийся под наблюдением (VUM). Посредством нынешней оценки риска мы определяем EG.5 и его подлинии как вариант, представляющий интерес (VOI)", – объяснили в ВОЗ.

По данным организации, штамм EG.5 заключает в себе дополнительную аминокислотную мутацию F456L. Как добавили в ВОЗ, показатель глобальной распространенности EG.5 составил 17,4%. При этом с 19 по 25 июня аналогичный показатель находился на отметке 7,6%.

При этом ВОЗ оценила риск для населения "на глобальном уровне" от штамма EG.5 как низкий. Однако в организации допустили, что в силу своих особенностей новый вариант "Омикрон"-штамма "может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире".

ВОЗ призвала страны делиться данными о заражениях штаммом EG.5, а также проводить исследования изменений в тяжести заболевания COVID-19.

ВОЗ отменила чрезвычайную ситуацию по COVID-19 5 мая. Тогда глава организации отмечал, что за время пандемии от коронавируса погибли 20 миллионов человек.

В июле в России отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19. Такие нормативы действовали с апреля прошлого года. При этом Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России сократилась на 13%. Так, в период с 19 по 25 июня от последствий заболевания скончались 127 человек, благополучно перенесли болезнь 7 379 человек.

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