В РФ зафиксировали снижение показателя заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Показатель заболеваемости COVID-19 на территории России за неделю сократился на 13% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным службы, в период с 19 по 25 июня от недуга погибли 127 человек.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13%", – говорится в сообщении.

Рост распространения вируса зафиксировали в 26 российских субъектах. В Оперштабе добавили, что в период с 12 по 18 июня фиксировали снижение заболеваемости на 23,9%, на тот момент было зарегистрировано 123 умерших. С 19 по 25 июня побороли недуг 7 379 человек, что на 15,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения", сообщила о рисках появления более тяжелых штаммов коронавируса. По ее словам, в мире следует держать на контроле не только вновь возникающие случаи заболевания, но и последствия COVID-19 – постковид, лонгковид.

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