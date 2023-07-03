В РФ отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

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Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения страны тестированием на предмет инфицирования COVID-19. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовых актов.

"Постановляю абзацы второй-шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 <...> признать утратившими силу", – говорится в документе.

С апреля прошлого года в РФ действовал норматив по тестированию на коронавирусную инфекцию, по которому частота исследований зависела от сложности эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Так, в регионах с высоким уровнем заболеваемости требовалось проводить не менее 300 тестирований на 100 тысяч человек.

В середине прошлой недели Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России сократился на 13%. Так, в период с 19 по 25 июня от последствий заболевания скончались 127 человек, благополучно перенесли болезнь 7 379 человек.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Тогда глава ВОЗ отмечал, что за время пандемии коронавирус унес жизни примерно 20 миллионов человек.



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