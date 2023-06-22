Проценко назвал появление COVID-19 естественным процессом

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Главврач московской больницы "Коммунарка" Денис Проценко заявил, что COVID-19 не является искусственным вирусом, а его появление – это естественный процесс. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Проценко указал на то, что пандемия коронавируса не была первой в мире. По его словам, человечество живет с пандемиями, самые страшные из них случаются в среднем раз в 50 лет.

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день у пациентов с коронавирусом уже нет такого тяжелого течения, как во времена пандемии. Для врачей в данный момент наибольший интерес представляет постковид, поскольку последствия коронавируса продолжают влиять на здоровье переболевших.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории России сократилась на 23,9% в сравнении с прошлой неделей.

До этого западные журналисты выяснили личность "нулевого пациента" с COVID-19. Им оказался ученый-вирусолог из лаборатории в Ухани Бен Ху.

В ВОЗ предупредили об угрозе новой пандемии