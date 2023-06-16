Западные журналисты выяснили личность "нулевого пациента" с COVID-19

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"Нулевым пациентом" с коронавирусом был ученый-вирусолог из лаборатории в Ухани Бен Ху. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на западные СМИ.

Журналисты ссылаются на неназванное исследование американских исследователей, в котором говорится, что Бен Ху вместе с двумя коллегами Пин Ю и Янь Чжу проводил опыты по усилению свойств коронавируса. Затем Бен Ху, а позднее и его коллеги, был госпитализирован с симптомами COVID-19.

Как следует из исследования, эти события случились за несколько недель до официального объявления о вспышке коронавируса. При этом в китайских отчетах фамилии Ху, Пин и Янь не фигурировали.

Ранее главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что пик второй волны COVID-19 придется на конец июня этого года. По его прогнозам, число новых случаев составит около 65 миллионов в неделю.

До этого ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса. Как отметил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, за время пандемии от вируса умерли примерно 20 миллионов человек.

ВОЗ заявила об угрозе новой пандемии